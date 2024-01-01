Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская краевая филармония открывает новый сезон Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В Перми открывается филармонический сезон. 16 сентября в Большом зале филармонии один из самых востребованных музыкантов в мире — британский пианист Фредерик Кемпф представляет изысканную программу (6+) из фортепианных шедевров трёх гениев музыки: Шуберта, Шопена и Рахманинова.

Тем самым Пермская филармония задаёт планку всему концертному сезону: он ориентирован на востребованные исполнительские имена, его бесспорным приоритетом остаётся музыкальная классика, при этом он стремится к разнообразию и обращается к самым разным аудиториям.

Уже следующий концерт в том же Большом зале — 18 сентября — будет джазовым. Точнее, НЕджазовым: выдающийся трубач-виртуоз, телеведущий Вадим Эйленкриг со своим ансамблем представит программу с несколько лукавым названием «Неджазовые истории» (6+). Сочинения Александры Пахмутовой, Эдуарда Артемьева и самого Вадима Эйленкрига в оригинальных аранжировках станут поводом для разговора о том, как вообще надо слушать музыку.

Первый большой симфонический концерт будет посвящён музыке кино: 7 октября с программой «Симфоническая Вселенная» (6+) в Большом зале выступит Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова. Прозвучит музыка не одной, а нескольких кинематографических Вселенных: «Гарри Поттера», «Титаника», «Пиратов Карибского моря», «Звёздных войн», «Игры престолов» и других популярных кинофраншиз.

Этот же оркестр на следующий день, 8 октября, откроет первый из филармонических фестивалей — Международный фестиваль органной музыки (6+), который, как мы уже сообщали, в этом году пройдёт в новом формате. На открытии (6+) Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан исполнит произведения Камиля Сен-Санса и Густава Холста. Партию органа в симфонии Сен-Санса исполнит Владислав Муртазин.

В остальных концертах фестиваля примут участие органисты из Казахстана, Испании, Беларуси, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Екатеринбурга и Перми. Вместе с ними выступят Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан, этно-ансамбль «Қорқыт» (Казахстан), валторнист Аркадий Шилклопер, саксофонистка Серафима Верхолат, артист Пермского Театра-Театра Альберт Макаров, художник песочной анимации Елена Полторацкая и другие артисты.

Интенсивное начало концертного сезона плавно подведёт зрителя к его кульминации — Рождественскому музыкальному фестивалю (6+), который пройдёт с 17 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Во втором полугодии филармония планирует полюбившиеся зрителям встречи с Денисом Мацуевым и Владимиром Спиваковым, а также много новых знакомств и сюрпризов.

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