Алёна Бронникова Пермскую соборную мечеть отреставрируют до декабря 2027 года Запланировано обновление фасадов и молельного зала для женщин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала проект приказа об утверждении охранного обязательства собственника ОКН регионального значения «Мечеть соборная с оградой». Здание расположено по ул. Осинской, 5 в Перми.

Согласно документу, в перечень работ по сохранению ОКН вошли реставрация окрасочного слоя фасадов и ремонт молельного зала для женщин. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2027 года. Также в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства владелец должен разместить на здании информацию об объекте культурного наследия.

Мечеть была создана в 1902-1903 годах местным архитектором Ожеговым, который является также автором проектов Вознесенской и Успенской церквей в Перми. В советские годы здание было передано Пермскому областному архиву КПСС. В начале 1990-х годов оно было вновь отдано в распоряжение верующих.

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