Энергетики предупредили жителей Пермского края о новом способе обмана Под предлогом замены счётчиков мошенники получают доступ к личным данным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Энергетики распространили обращение к жителям Пермского края с предупреждением о новом виде мошенничества.

По их словам, в последнее время участились случаи, когда неизвестные, представляясь сотрудниками «Россети», пытаются уговорить клиентов установить или заменить счетчики электроэнергии. Для повышения доверия они просят записать модель и серийный номер устройства, а также обсуждают время установки. Затем они переходят к основному этапу своей схемы мошенничества: пытаются выведать код доступа к личному профилю на портале «Госуслуги» через отправленное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе «Пермэнерго».

Энергетики обращают внимание, что настоящие работники Группы компаний «Россети» никогда не требуют предоставления каких-либо кодов, доступов и т.д.

«Это один из способов завладеть вашими персональными данными, — предупреждают в компании. — Пожалуйста, никому не сообщайте свою личную информацию! Возникли сомнения в ходе телефонного разговора? Завершите его и сообщите в компанию «Россети Урал» через каналы связи».

Сообщить о подозрительных звонках можно на Единый номер горячей линии 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный), через Интернет-приёмную (https://rosseti-ural.ru/client/feedback/). в соцсети ВКонтакте (ЛС) (https://vk.com/rosseti_ural), через клиентский чат в Telegram (https://t.me/rossetiural_client).

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