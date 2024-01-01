На неделе в Пермском крае резко похолодает Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

На предстоящей неделе в Пермском крае завершится аномально тёплый и сухой период и начнётся похолодание. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

С понедельника по среду на большей части Прикамья ещё сохранится погода, напоминающая лето. Ночью температура будет колебаться от +6 до +11°, а днём составит +19…+24°. При этом восточные и юго-восточные области региона уже будут подвержены влиянию более холодного воздуха, поступающего из Зауралья. В результате ночные температуры во вторник и среду здесь окажутся ниже (до +1…+4°), а днём во вторник похолодает до +16..+21°.

В четверг первая волна холода и ливневых дождей пройдёт через северные районы Прикамья и вечером доберётся до Перми, где не исключена гроза. Но всё же на большей части края воздух ещё успеет прогреться днём до +20°. В пятницу в Перми будет уже не выше +15…+17°.

В выходные дни погода изменится более значительно. Ожидается вторжение холодной воздушной массы с Баренцева моря. В субботу будет ещё умеренное тепло (днём до +15°), а в воскресенье произойдёт значительное похолодание (ночью будет до +3…+8°, днём не выше +6…+11°). При этом будет густая облачность и пройдут дожди на большей части края.

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