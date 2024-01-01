Алёна Бронникова Капремонт помещений госпиталя для ветеранов в Перми обойдётся в 24 млн рублей Работы необходимо завершить до конца апреля 2025 года Поделиться Твитнуть

В Перми отремонтируют часть помещений краевого клинического госпиталя для ветеранов войн по ул. Встречной, 31а. ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» выбрало подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту с перепрофилированием помещений стационара.

Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляла 24,9 млн руб. По итогам конкурса из четырёх участников был определён победитель, предложивший выполнить работы за 24,8 млн руб.

Сроки проведения работ — с 30 сентября 2024 года по 29 апреля 2025 года. Источник финансирования — краевой бюджет. Гарантийный срок на результат работ устанавливается на пять лет.

В состав работ вошли замена полов и потолков, дверей и окон, отделки, расширение существующих проёмов, частичная перепланировка помещений, установка технических средств информирования и ориентирования для маломобильных групп населения, а также обновление инженерных систем, установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации и медицинского газоснабжения.

Как указано в ведомости отделочных работ, ремонт будет вестись в 24 помещениях второго этажа. Среди них ординаторская, сестринская, комната приёма пищи, коридоры, процедурная, палата интенсивной терапии, противошоковая, изоляционная палаты и др.

Отмечается, что учреждение будет работать в обычном режиме, без остановки лечебной деятельности. Подрядчик должен будет организовать выполнение работ так, чтобы не препятствовать и не создавать неудобства и угрозу безопасности для сотрудников и пациентов.

Госпиталь для ветеранов войн переехал в бывшее здание санатория «Энергетик» на ул. Встречной в 2017 году. Причиной стало несоответствие здания по ул. Горького, 15 в Перми, где ранее размещалось учреждение, современным требованиям.

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