Алёна Бронникова Пермский «Амкар» сыграл вничью в Кирове Итог встречи 1:1 Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Очередной матч чемпионата Второй лиги Б в четвёртой группе ФК «Амкар-Пермь» провёл на выезде. Встреча с лидером турнирной таблицы «Динамо Киров» закончилась ничьей (1:1).

На протяжении всей игры и гости и хозяева создавали опасные атаки. В начале матча Лев Толкачёв ворвался в штрафную, однако удар пришёлся выше ворот. Ещё один момент был на 34-й минуте, когда Толкачёв сыграл в стеночку с Джамалом Дибиргаджиевым, но хозяевам удалось отразить атаку.

После перерыва вместо Толкачёва на поле вышел Илья Юрченко. Первый гол забили хозяева на 62-й минуте, однако почти сразу пермякам удалось сравнять счёт. Юрченко на 65-й минуте подхватил у штрафной мяч и издалека забил в ворота «Динамо» гол.

«Боевая, достаточно интересная игра. Пока не хватает нам удачи, везения. Считаю, что по голевым моментам полностью переиграли соперника. Тяжело в этом сезоне достаются голы, хотя сегодня достаточно неплохо играли и взаимодействовали, особенно в первом тайме. Во втором — пропустили, но смогли сравнять, найти в себе силы и до конца давили. Моменты были, хорошие удары были, но чуть не хватило нам везения. Впереди ещё пять туров, будем работать», — прокомментировал игру главный тренер красно-чёрных Андрей Блажко.

По итогам 21-го тура «Амкар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Динамо Киров» остаётся лидером с 46-ю очками. Следующий матч пройдёт дома с ФК «Урал-2» из Екатеринбурга 21 сентября.

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