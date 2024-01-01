Алёна Бронникова По инициативе пермских юристов в России учредили премию имени Татищева Награда будет вручаться в Перми Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Ассоциация юристов России утвердила Всероссийскую правовую премию имени Василия Никитича Татищева, инициированную юридическим сообществом Пермского края. Награду будут вручать ежегодно на межрегиональном Пермском конгрессе учёных-юристов в столице Прикамья, начиная с этого года.

Как сообщает портал «В курсе.ру», премия будет вручаться за особые заслуги в развитии государственного строительства, юриспруденции и историко-правовой науки России. Получить её смогут только два специалиста от регионального отделения «Ассоциации юристов России» и от федерации. Кандидатов смогут выдвигать государственные и негосударственные организации.

Отмечается, что фигура Василия Татищева важна для пермяков не только как основателя города. Государственный деятель был также известен своим вкладом в развитие российского права.

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