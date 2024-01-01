Алёна Бронникова В Прикамье «Тинькофф банк» оштрафовали за разглашение персональных данных Организация перепутала клиентов и сообщила личные данные должника незнакомому человеку Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники ГУ ФССП России по Пермскому краю оштрафовали АО «Тинькофф Банк» за разглашение сведений о наличии у клиента организации просроченной задолженности постороннему человеку. О нарушении прав заёмщика стало известно после обращения жителя Перми в ведомство.

Мужчина пожаловался приставам на сотрудников банка, которые позвонили ему для взыскания просроченной задолженности с незнакомого ему человека. При этом пермяк является клиентом кредитной организации, но задолженности перед ней не имеет. УФССП инициировало административное расследование.

«Установлено, что сотрудники кредитной организации действительно осуществляли взаимодействие с третьим лицом без его согласия и согласия должника. Кроме того, в ходе телефонного разговора они сообщили стороннему лицу персональные данные заёмщика и сведения о взыскании с него просроченной задолженности, что по закону является недопустимым», — отметили в пресс-службе ведомства.

Банк был признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Отягчающим обстоятельством стало повторное совершение однородного нарушения. С организации взыскали штраф 75 тыс. руб.

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