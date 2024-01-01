С начала года в Пермском крае выявлено семь компаний-нелегалов Жителей региона призвали быть бдительными и не отдавать деньги мошенникам Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В отделении Банка России по Пермскому краю рассказали, что в первом полугодии 2024 года в регионе обнаружены семь компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. При этом четыре из них были чёрными кредиторами и занимались незаконной выдачей займов людям. Эти фирмы маскировали свою деятельность под видом ломбардов и микрофинансовых организаций.

В пресс-службе банка также сообщили, что с начала года в Пермском крае обнаружены две компании, имеющие признаки финансовой пирамиды, а также один нелегальный участник рынка ценных бумаг.

Всего же в России за этот период выявлено почти 3,5 тыс. нелегальных участников финансового рынка: почти половина была финансовыми пирамидами, а треть — чёрными кредиторами. Все остальные оказались нелегальными форекс-дилерами.

Как правило, людей вводят в заблуждение информацией о выгодных вложениях. Когда доверчивые граждане отдают деньги, злоумышленники пропадают с деньгами вкладчиков.

Как рассказал управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков, чтобы проверить компанию, надо узнать, легально ли она работает на рынке, а также имеется ли у неё разрешение регулятора, посмотрев информацию на сайте ЦБ.

«Это позволяет сократить срок жизни нелегальных компаний, затрудняет им сбор средств и снижает ущерб от их деятельности», — пояснил Моночков.

Он также отметил, что когда человек идёт к чёрным кредиторам, то он может столкнуться с завышенными процентами по займу, огромными штрафами за просрочку либо вовсе с потерей залогового имущества.

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