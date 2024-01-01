Зарина Ситдикова В Прикамье по нацпроекту выполнен ремонт двух мостов через реки Бикбардинку и Солдово До конца года в регионе приведут в порядок ещё три дорожные переправы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Куединском муниципальном округе завершилось восстановление двух мостов через реки Бикбардинку и Солдово. Работы на объектах велись в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает региональный минтранс.

По данным ведомства, мосты расположены на въездах в д. Трегубовку и с. Бикбарду. Они обеспечивают транспортную доступность жителям нескольких муниципалитетов. Мосты ведут к автодороге Чернушка—Куеда, которая связывает населённые пункты двух округов и выходит на автомобильные дороги соседней республики Башкортостан.

В рамках ремонта на инженерных сооружениях были смонтированы новые балки, расширены опоры для надёжности конструкции, уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Для удобства передвижения транспорта на период реконструкции вблизи объектов обустроили объездные пути.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, работы на мостах начались в начале строительного сезона. Благодаря этому ремонт удалось завершить раньше намеченного срока.

В минтрансе Прикамья уточняют, что всего в плане на текущий год значатся 15 мостов в девяти муниципалитетах. Сегодня работы завершены уже на 12 из них. Помимо Куединского округа, это объекты, которые расположены в Перми, Березниках, Кудымкаре, Юсьве, Губахе и Чердынском округе. Ещё на трёх мостах Пермского края ремонт продолжается, например, в Чусовом. Ремонт там начался в прошлом году, а завершиться он должен до конца текущего.

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