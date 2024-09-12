Зарина Ситдикова Психолог из Пермского края стала призёром всероссийского конкурса профмастерства Ирина Мальцева была отмечена в номинации по оказанию соцуслуг многодетным семьям Поделиться Твитнуть

Психолог отделения по сопровождению семей Ирина Мальцева из Прикамья стала призёром XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По информации главы региона, Ирина Мальцева работает в березниковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Специалист заняла второе место в номинации «Лучшая практика оказания социальных услуг многодетным семьям».

Как отметил губернатор, за время своей работы в центре психолог помогла многим детям и родителям. Коллеги ценят её профессиональный подход к делу и тщательную подготовку каждого занятия с детьми.

Всего на конкурс было подано более 3,7 тыс. работ в 15 номинациях. В финал вышли 824 участника из 87 регионов. Победителями стали 54 специалиста.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.