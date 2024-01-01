Зарина Ситдикова Из-за водителя самосвала в Прикамье без электричества остались коттеджный посёлок и деревня Грузовик оборвал три линии электропередачи и повредил трансформаторную подстанцию Поделиться Твитнуть

Фото: филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго»

В Пермском крае жители п. Светлогорье и д. Полуденной временно остались без электричества из-за водителя самосвала, который оборвал три линии электропередачи, сломал железобетонную опору и повредил трансформаторную подстанцию. Об этом сообщили в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго».

По информации компании, инцидент произошёл вблизи п. Юго-Камский Пермского муниципального округа. После того как грузовик повредил инфраструктуру, произошло отключение в нескольких десятках домов.

В результате происшествия никто не пострадал, и водитель самосвала тоже, поскольку был напуган многочисленными короткими замыканиями и не вышел из кабины до приезда энергетиков. Это спасло его от удара высоким напряжением.

Свет в дома большей части обесточенных потребителей аварийная бригада смогла вернуть уже через полчаса. После этого энергетики занялись устранением повреждений. Работы велись до раннего утра.

Как отмечают в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго», по факту случившегося полиция ведёт проверку, выясняет все обстоятельства происшедшего, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц.

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