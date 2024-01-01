Зарина Ситдикова Волейболисты пермской «Камы» проиграли «Динамо» из Челябинска во втором туре Кубка России Участники соревнований распределяют 5-14 места турнира Поделиться Твитнуть

Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Пермский волейбольный клуб «Кама» проиграл в трёх сетах команде «Динамо» из Челябинска (25:15, 29:27, 26:24) в турнире, посвящённом памяти В.Ф. Давыдова. Соревнования проходят в Челябинске в рамках второго этапа Кубка России, в котором ведётся борьба за 5-14 места. За выход в следующий раунд сражаются пять команд.

Встреча с хозяевами площадки стала для «Камы» третьей на турнире. В первом поединке пермские волейболисты уверенно обыграли ВК «Тюмень». В этом матче игроки из Пермского края уступили только один сет из четырёх. Поединок завершился со счётом 1:3 в пользу пермяков (25:21, 23:25, 24:26, 18:25).

Во втором матче «Кама» проиграла опытной команде «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Пермским волейболистам удалось вырвать у соперника один сет (25:22, 20:25, 25:22, 27:25). Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу соперника.

Таким образом, из четырёх матчей турнира пермяки победили пока только в одном. Следующий поединок «Кама» проведёт против ВК «Магнитка». Игра пройдёт 13 сентября (0+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.