Зарина Ситдикова Глава СКР поручил доложить о ситуации с нарушением прав участника СВО из Прикамья Следователи проверяют информацию о том, что супруга бойца оставила его без жилья Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав участника специальной военной операции в Пермском крае. Об этом сообщается в telegram-канале «Следком».

Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение бойца из Прикамья к главе СК России с просьбой о помощи. Военнослужащий пояснил, что он лишился жилья и накоплений, пока выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Это выяснилось, когда он вернулся домой по ранению. Оказалось, что его супруга, на которую была оформлена доверенность, без ведома бойца расторгла брак, забрала все денежные средства и продала его квартиру. Сейчас бывшая жена мешает ветерану СВО видеться с их общим ребёнком.

По данному факту сотрудниками СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как говорится в сообщении, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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