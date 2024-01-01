Зарина Ситдикова Многодетным семьям в Прикамье выделили неприспособленные для проживания земли Главе Горнозаводского округа прокурором внесено представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Горнозаводского городского округа Прикамья выделили многодетным семьям земельные участки, неприспособленные для строительства жилья. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

О ситуации стало известно в ходе проверки, которую проводила прокуратура Горнозаводского района. Предметом проверки стало исполнение органом местного самоуправления требований земельного законодательства.

В результате осмотра территории выяснилось, что участки, которые власти городского округа планировали предоставить для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, не соответствуют требованиям законодательства. На некоторых из них расположены свалки, а также аварийные и полуразрушенные строения, возведённые ранее. Но самое главное, что земельные участки не обеспечены необходимыми объектами инженерной инфраструктуры.

По итогам проверки районным прокурором внесено представление главе городского округа. Надзорный орган держит на контроле устранение выявленных нарушений.

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