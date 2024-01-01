В Пермском крае с начала года в ДТП погибли 4 ребёнка Всего в авариях на территории региона за это время пострадали 215 детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 8 месяцев этого года на территории Пермского края было зарегистрировано 202 ДТП с участием детей. В этих авариях 215 человек получили травмы, а 4 ребёнка погибли. Такие данные озвучили в ГУ МВД России по Пермскому краю на пресс-конференции, посвященной детской аварийности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с детьми снизилось на 2,9 %.

В долевом соотношении такие ДТП распределились следующим образом: дети-пешеходы — 43,1 % (87 ДТП), дети-пассажиры — 35,1 % (71 ДТП), дети-водители — 11,4 % (23 ДТП), а дети-велосипедисты — 11,9 % (24 ДТП).

Как рассказали начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД по региону Оксана Пирогова и врио начальника Управления Госавтоинспекции регионального МВД Вячеслав Кадочников, в период летних каникул в регионе была организована профилактическая работа по снижению детской аварийности.

В частности, в течение лета организованными формами отдыха были охвачены 3180 детей, состоящих на профилактическом учете в ОВД. В загородных оздоровительных лагерях побывали 365 подростков, а в лагерях с дневным пребыванием при образовательных организациях — 1074 человека.

Охват другими организованными формами отдыха (это туристические походы, сплавы и трудоустройство) составил 887 несовершеннолетних.

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