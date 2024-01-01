Энергетики «Т Плюс» отчитались властям Перми о готовности к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «Т Плюс»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и администрация Перми провели рабочий выезд на объекты теплоснабжения в краевой столице. Основной вопрос — готовность энергетиков к отопительному сезону 2024/25. Результаты подготовки к зиме проинспектировал лично глава Перми Эдуард Соснин.

Главе Перми продемонстрировали результаты работ в м/р Крохалева, где на ул. Яблочкова с переходом на ул. Солдатова монтируется новая теплосеть длиной более 650 м в современной пенополиуретановой изоляции. Коммуникации оборудованы системой контроля утечек для обеспечения высокого уровня качества услуг отопления и горячего водоснабжения.

«Работы по монтажу новых трубопроводов в Перми проводились в течение весны-лета, и сейчас все проекты в завершающей стадии. В результате обновлены 24 км тепломагистралей во всех районах города. Современные трубы уложены на улицах Пихтовой, 9 Мая, Мира, Нефтяников, Волгодонской, Новоржевской и других», — отметил директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.

Следующим пунктом осмотра стал участок ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского. Здесь уложено более 330 м тепломагистрали, восстановлено благоустройство и открыто дорожное движение. Это завершающий этап замены тепловывода Пермской ТЭЦ-6, пошагово модернизируемого в течение последних нескольких лет до ул. Монастырской.

Практика гидравлических испытаний повышает устойчивость тепловых сетей в отопительном сезоне, отмечают в «Т Плюс». Благодаря большому числу выявленных и устранённых в ходе летней подготовки утечек повреждаемость тепломагистралей Перми зимой ежегодно снижается. Например, по сравнению с показателями 2022 года число дефектов на таких коммуникациях в осенне-зимний период сократилось на 44%, по сравнению с 2023 годом — на 34%.

Финальным пунктом визита стала Оперативно-диспетчерская служба, где в режиме онлайн контролируются режимы теплоподачи. С помощью телеметрического оборудования обеспечивается бесперебойная работа тепломагистралей, насосных станций и центральных тепловых пунктов. От них тепло и горячая вода поступают в квартиры пермяков.

«Мы убедились, что теплосетевой комплекс Перми должным образом подготовлен к зиме. Реализованные меры обеспечат стабильное теплоснабжение социальных объектов и жилых домов. Со своей стороны, администрация Перми будет держать на контроле теплоподачу в ходе отопительного сезона», — отметил глава Перми Эдуард Соснин.

Для надёжного теплоснабжения объектов социальной сферы подготовлены четыре ТЭЦ, более 2 тыс. км тепловых сетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций и свыше 400 центральных тепловых пунктов. В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение почти 700 социальных объектов: детских садов, школ, больниц, поликлиник. Также энергетики отвечают за отопление квартир жителей более чем 5,3 тыс. домов.

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