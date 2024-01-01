Алёна Бронникова Для работников культуры в Пермском крае введут выплаты в размере 1 млн рублей Новая мера поддержки начнёт действовать с 2025 года Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае планируют ввести новую меру поддержки для работников культуры. С 2025 года в регионе начнётся реализация федеральной программы «Земский работник культуры».

Как заявила и.о. министра культуры Прикамья Вера Рябкова на заседании краевого Молодёжного парламента, в региональном бюджете будет заложена доля софинансирования данной программы. О её реализации президент объявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

«Перечень направлений, на которые сотрудник сможет потратить средства, ограничен не будет. Трудоустроиться в организации культуры смогут, в том числе, студенты вузов и сузов», — цитирует Рябкову пресс-служба Молодёжного парламента Пермского края.

Размер выплаты может составить 1 млн руб. на одного человека, по аналогии с уже действующими программами «Земский учитель» и «Земский доктор».

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