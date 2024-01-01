Двое жителей Прикамья закрыли долги по алиментам после участия в СВО Их платёжные обязательства превышали 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Жители Перми и Добрянки, которые накопили долги по алиментам на сумму более 500 тыс. рублей, уехали в зону проведения спецоперации, чтобы избавиться от бремя обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что один из должников — житель Орджоникидзевского района Перми, который в течение шести лет уклонялся от уплаты алиментов на содержание дочери 2011 г.р. При этом он был трудоспособным, но нигде не работал. Его долг составил более 500 тыс. руб. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении и арестовали на 10 суток

«Отбыв наказание, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО», — рассказали в ведомстве, отметив, что за несколько месяцев службы он полностью погасил долг, а в настоящее время алиментные платежи поступают регулярно.

Другой должник живёт в Добрянке. Он также несколько лет не платил алименты, в связи с чем долг превышал 530 тыс. руб. После того, как его привлекли к административной ответственности, он заключил контракт и уехал на СВО. Все долги мужчина уже погасил.

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