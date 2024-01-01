В Прикамье могут снизиться тарифы на ОСАГО В Перми планируется снижение коэффициента на 6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России предложил актуализировать территориальный коэффициент (КТ) для нескольких регионов, включая Пермский край, что оказывает влияние на стоимость полиса ОСАГО.

В частности, для Пермского края планируется снижение этого коэффициента на 1%, а для Перми — на 6%. В целом по России КТ может быть уменьшен для 21 региона, где его текущее значение превышает среднероссийские показатели, с максимальным снижением до 6%. В Приволжском федеральном округе (ПФО) ожидается аналогичное снижение для Казани, Нижнего Новгорода, Уфы и других городов.

В то же время предполагается увеличение КТ для 18 регионов, где его низкие значения не соответствуют растущим убыткам. Максимальное увеличение составит 10,5%. Однако даже после этого повышения КТ для этих территорий останется ниже среднего по стране. В ПФО запланировано повышение коэффициента в Оренбуржье, Пензенской области, а также в Чувашской и Удмуртской республиках.

«Анализ статистики выплат по полисам ОСАГО показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Что касается его предполагаемого повышения в ряде территорий России, то это будет стимулировать конкуренцию между страховщиками в регионах, где текущее низкое значение этого коэффициента сейчас не позволяет продавать полисы по ценам, соответствующим уровню рисков. Ожидается, что это приведёт к снижению стоимости услуг для потребителей».





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