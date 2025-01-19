Пермская филармония запускает совместный музыкальный проект с театром оперы и балета В новом сезоне зрителям представят четыре объединённых концерта Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Творческая коллаборация, копродукция, сотрудничество, взаимодействие — так сегодня обозначают взаимоотношения различных институций, которые более поэтично можно озаглавить как «Содружество муз». Именно такое название у нового абонементного цикла музыкальных программ, который появился в Пермской краевой филармонии в 89-м концертном сезоне. В этом цикле будут представлены программы, в которых примет участие давний партнёр филармонии — Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Новый проект родился благодаря совместной инициативе двух главных менеджеров в области профессионального искусства в Пермском крае — директора краевой филармонии Галины Кокоулиной и генерального директора оперного театра Анны Волк.

Сотрудничество филармонии, симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета и солистов Пермской оперы длится уже много десятилетий. Это и организация симфонических концертов, в том числе традиционного детского симфонического, когда с большим оркестром на сцене филармонии играли юные дарования Прикамья. Это и участие театральных музыкантов, солистов-вокалистов и артистов оркестра в филармонических проектах — премьерах, фестивалях. Это совместные программы для жителей отдалённых территорий региона, это летние гастроли концертных бригад и многое другое.

Сегодня взаимодействие театра и филармонии выходит на принципиально новый уровень. Ведь коллаборация — это искусство сочетать ценности, философию и лучшие качества всех участников партнёрства. Это не только отдельный филармонический абонемент, но и создание нового контента для виртуальных концертных залов, а значит, повышение доступности услуг для жителей Пермского края, включая отдалённые территории.

Работа со зрителем, со слушателями — приоритетный вектор деятельности каждого учреждения культуры, концертной или театральной организации. Зрителя нужно не просто привлекать — его нужно воспитывать, образовывать, просвещать. Эту позицию разделяют в обоих учреждениях.

В рамках абонемента «Содружество муз» слушатели Пермской филармонии смогут посетить три вечера:

— 25 ноября в Органном концертном зале вместе с органистом из Абхазии Лукой Гаделия симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Платонова примет участие во Всероссийском дне органа.

— 29 декабря в Большом зале будет представлена программа «Виват, Чайковский», где в исполнении оркестра театра под управлением главного дирижёра театра Владимира Ткаченко прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром № 1 и Сюита из балета «Щелкунчик». Концерт пройдёт с участием солиста Андрея Коробейникова — уникального и всемирно известного музыканта, которому часто приписывают любовь к нарушению правил.

— 19 января 2025 года на сцене Большого зала вместе с симфоническим оркестром Пермской оперы также под управлением Владимира Ткаченко выступит всемирно известный скрипач Вадим Репин. В этот вечер прозвучит Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор Макса Бруха и Симфония № 3 Иоганнеса Брамса.

Ещё одна особо значимая программа состоится в Большом зале 29 апреля 2025 года, в канун 80-летия Великой Победы. В программе «Помним. Славим. Гордимся» примут участие Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии, симфонический оркестр театра под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Платонова.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова:

«Пермская краевая филармония и Пермский театр оперы и балета — две значимые институции, известные далеко за пределами края. Объединение таких профессиональных команд в работе над новыми проектами, безусловно, даст интересный результат, который обещает стать большим подарком как увлечённым поклонникам классической музыки, так и всем, кто пожелает приобщиться к миру классики».

Руководитель Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ Галина Кокоулина:

«Впереди — большая работа и много новых совместных проектов филармонии и театра. Наша задача — развивать культурное пространство Пермского края, продвигая традиции сотрудничества и создавая новый творческий продукт. Мы должны превратить культуру из пространства возможностей в пространство реальности».

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Анна Волк:

«В сезоне 2024/25 мы анонсировали целый ряд совместных проектов с нашими коллегами — культурными институциями Пермского края. Сотрудничество с Пермской краевой филармонией включает события на протяжении всего сезона и занимает в этих планах особое место. Концерты в Пермской филармонии, с одной стороны, представят разные грани возможностей оркестра театра, с другой — станут местом встречи с ведущими современными российскими исполнителями для большого количества поклонников классической музыки».

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