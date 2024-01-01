Депутаты Госдумы РФ продолжают контроль хода строительства социально значимых объектов в Прикамье Мониторинговые мероприятия «Партийного десанта» проходят в рамках контроля реализации народной программы «Единой России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы РФ Роман Водянов в рамках региональной недели выехал на стройку нового корпуса Инженерной школы им. М.Ю. Цирульникова на ул. Академика Веденеева, 71 в городе Перми.

Здание рассчитано на 1 050 учащихся. В нём разместятся 42 класса для учащихся с 5 по 11 классы, кабинеты по разным специальностям, в том числе: кабинет иностранных языков с мобильным лингафонным оборудованием, лаборатории по физике, биологии и химии, кабинет информационных и вычислительных технологий, кабинеты ИЗО, музыки и основ безопасности жизнедеятельности, мастерские по обработке тканей, столярному и слесарному делу, кабинет кулинарии и домоводства, медиацентр, радиоузел, кабинет робототехники, 3D-лаборатория, библиотека, актовый зал и обеденный зал на 550 мест, а также два спортивных зала.

Контракт на разработку проектной документации и выполнение строительных работ заключен с ООО «Кинетика». Подрядчик должен завершить работы к концу 2026 года.

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Ивенских вместе с главой Гайнского муниципального округа Елизаветой Шалгинских проинспектировали ход капитального ремонта Гайнского краеведческого музея им. А.Я. Созонова.

Работы на объекте ведутся в рамках партпроекта «Культура малой Родины» и народной программы «Единой России».

Первый контракт на выполнение работ был расторгнут, так как подрядчик не вышел на объект. По этой причине был заключен новый контракт и перенесены сроки сдачи объекта.

Новый подрядчик уже приступил к ремонту кровли, также будут проведены работы по ремонту входной зоны, благоустройству территории музея, монтажу новой металлической ограды и укладке пешеходных дорожек к центральному входу и в парке музея.

В рамках контроля реализации народной программы «Единой России» депутат Государственной Думы РФ Игорь Шубин посетил многофункциональный спорткомплекс «Энергия» города Перми, открытие которого состоялось в марте текущего года.

Это четырёхэтажное здание, где разместились два универсальных спортивных зала, включая первый в Прикамье зал для гандбола. Кроме этого, здесь обустроены бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажёрный и фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а на эксплуатируемой кровле будут обустроены три теннисных корта. На территории спорткомплекса организован стадион с беговыми дорожками, футбольное поле с трибунами, беговые дорожки и тренажёры.

Одна из площадок спортивного комплекса адаптирована для занятий спортивной гимнастикой. Модульное оборудование предоставила Всероссийская федерация спортивной гимнастики.

Спортивный комплекс «Энергия» был включён в перечень объектов социальной инфраструктуры, где реконструкция проводилась в соответствии с народной программой «Единой России».

В ходе визита в «Энергию» Игорь Шубин также побывал на тренировке по вольной борьбе. Вместе с депутатом Законодательного собрания Пермского края, чемпионом мира по греко-римской борьбе Александром Третьяковым, руководителем Центра спортивной подготовки Михаилом Аминовым и тренерским составом обсудили перспективы развития Федерации вольной борьбы Пермского края.

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