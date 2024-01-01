В Перми на пять дней ограничат движение на участке улицы Окулова Это связано с аварийными работами на коммунальных сетях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В пресс-службе краевого минстранса предупредили об ограничении движения на части улицы Окулова в центре Перми. В частности, с 00:00 11 сентября и до 00:00 16 сентября временно будет прекращено движение по одной полосе на ул. Окулова — от ул. Крисанова до ул. Окулова, 46.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» пояснили, что ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при аварийных работах на сетях водоснабжения.

Схема - пресс-служба краевого минтранса

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее с 4 сентября по 30 сентября было прекращено движение транспорта по ул. Свердловской — на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской. Ограничения введены для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве тепловой сети.

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