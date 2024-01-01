Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фильму о поэте Борисе Рыжем не выдали прокатное удостоверение Премьера переносится на неопределённое время Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Рыжий"

«Пермская синематека» планировала на 12 сентября премьеру художественного фильма екатеринбургского кинорежиссёра и драматурга Семёна Серзина «Рыжий» (18+) — о судьбе культового поэта 1990-х годов Бориса Рыжего, которому в этом году должно было бы исполниться 50 лет. Однако, как сообщает пресс-служба синематеки со ссылкой на кинопрокатную организацию «Пионер», фильму было отказано в выдаче прокатного удостоверения.

«К сожалению, премьера фильма переносится до неопределенных времен», — сообщает синематека.

Действие фильма «Рыжий» происходит в Екатеринбурге 1990-х. По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией «Антибукер», подраться у ларька и загреметь в отделение.

Бориса Рыжего сыграл петербургский андерграундный поэт и музыкант Евгений Алёхин, фронтмен группы «Макулатура». В кадре вместе с ним появляются как известные актёры (друга Рыжего, эксцентричного поэта Романа Тягунова играет Евгений Ткачук), так и деятели современного искусства: в эпизоде мелькает поэт и музыкант Лёха Никонов с гитарой, а Олег Гаркуша перевоплощается в Евгения Евтушенко.

Фильм «Рыжий» — участник конкурса фестиваля актуального российского кино «Маяк», у него есть приз за лучший сценарий фестиваля «Литература и кино» и приз им. Марлена Хуциева на фестивале «Сталкер».

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