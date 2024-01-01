«Пермские медведи-Академия» дважды обыграли ставропольский «Виктор-СУОР» Поделиться Твитнуть

Фото: Гандбольный клуб «Пермские медведи»

В Перми 9 и 10 сентября в рамках мужского молодёжного первенства России по гандболу состоялись два матча между «Пермскими медведями — Академией» и ставропольским «Виктор-СУОР». В обеих встречах сильнее были пермские гандболисты. 9 сентября они одержали победу со счётом 36:23 (17:12), а на следующий день выиграли 28:27 (17:14).

Первый матч серии пермяки выиграли с явным преимуществом. А вот во втором поединке тренерский штаб молодёжного «Виктора» внес коррективы, и легкой прогулки у «Берлоги» уже не получилось. Только серия таймаутов и везение позволили пермской гандбольной «молодёжке» оставить матч за собой.

Следующую пару игр «Пермские медведи-Академия» также проведут дома. 12 и 13 сентября они сыграют с краснодарским «Скиф-2».

Напомним, «Пермские Медведи-Академия» являются чемпионами мужской российской гандбольной лиги дублёров прошлого сезона. Это звание пермяки вернули звание спустя год, отобранное у них командой ЦСКА-МССУОР №2 в сезоне 2022/2023.

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