В Прикамье поступило более 765 тысяч доз вакцины от гриппа Эпидемический подъём заболеваемости ожидается в конце ноября - начале декабря Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае стартовала вакцинация от гриппа. В связи с этим в регион поступило свыше 765 тыс. доз вакцины от гриппа. До конца года должны поступить ещё 512 тыс. доз. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

На сегодняшний день вакцина доступна во всех поликлиниках. Кроме этого, работают около 600 мобильных бригад для вакцинации детей и взрослых.

В ведомстве рекомендуют прививаться в первую очередь детям, пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями, потому что хроническое течение болезни приводит к снижению защитных функций организма, и такие люди больше подвержены инфицированию.

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за прошлую неделю в регионе было зафиксировано свыше 12,4 тыс. случаев ОРВИ. Вирусов гриппа на территории Прикамья пока не выявлено.

Как отмечают специалисты ведомства, эпидемический подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, как правило, начинается в последних числах ноября или начале декабря. После этого он продолжается в начале нового года. Пик показателей заболеваемости — 4-6 недели нового года. И лишь к марту показатели заболеваемости стабилизируются.

Чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты ведомства рекомендуют не переохлаждаться, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний, регулярно проветривать помещение, чаще мыть руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания, и не заниматься самолечением, а при заболевании обязательно обратиться к врачу.

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