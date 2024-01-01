С начала этого года сироты из Перми получили 103 квартиры В этом году на жильё для льготников выделено почти 500 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В пресс-службе мэрии Перми отрапортовали об исполнении программы по предоставлению жилья детям-сиротам. В этом году из федерального и регионального бюджета было выделено 499,6 млн руб. На эти деньги сиротам купили 124 квартиры, 103 из них уже предоставили льготникам.

Как пояснили в управлении жилищных отношений администрации Перми, 21 квартира предложена детям-сиротам и лицам из их числа, на 6 квартир уже получено согласие на получение жилья.

Помимо этого, одна квартира предоставлена из освободившегося спецжилфонда, а 10 передано по соглашению о пожертвовании.

В городской администрации сообщили, что дети-сироты могут приобрести собственное жильё за счёт жилищного сертификата, который предоставляется краевым минсоцем.

На сегодняшний момент подано 120 заявлений на получение сертификатов, 85 уже выдано, а 37 реализовано. Всего в краевом бюджете на этот год на предоставление выплат на приобретение жилья для сирот, которые достигли 23 лет и старше, предусмотрено 767,2 млн руб.

Чиновники утверждают, что все предоставленные жилые помещения (отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. м) пригодны и безопасны для проживания. Они соответствуют требованиям, санитарным и техническим правилам и нормам.

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