Отбор на получение гранта «Агростартап» пройдёт в Прикамье 17-18 сентября Поделиться Твитнуть

17 и 18 сентября в Пермском крае пройдёт конкурсный отбор для начинающих фермеров для получения гранта «Агростартап». Этот проект является частью поддержки малых форм хозяйствования и осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Грант «Агростартап» предназначен для тех, кто только начинает развивать агробизнес. Финансовые средства можно использовать для покупки техники, земельных участков, разработки проектной документации, строительства или приобретения сооружений, а также для закупки сельскохозяйственных животных и подключения объектов к инженерным сетям, включая газоснабжение.

Для участия в конкурсе отобраны 38 перспективных начинающих фермеров. Они представят свои проекты в традиционных направлениях, таких как создание пчеловодческих хозяйств, выращивание картофеля и организация животноводческих ферм для крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Также планируется реализация проектов по разведению улиток и рыбы, а также по производству рассады земляники.

Наибольшее количество заявок поступило от фермеров из Пермского, Карагайского и Осинского округов.

Победители смогут использовать гранты в течение 1,5 лет с момента получения средств.

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