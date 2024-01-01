С начала сентября в Прикамье ОРВИ заболели 12,5 тысячи человек Эпидемический порог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 по 8 сентября в Пермском крае зарегистрировано 12494 случая заболевания ОРВИ, при этом эпидемический порог не превышен, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с симптомами ОРВИ наблюдаются вирусы негриппозной природы, такие как вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует сделать прививку. Кроме того, рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки, избегать переохлаждения, проветривать помещения, меньше контактировать с людьми, которые имеют признаки простуды, а также вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, активный отдых, свежий воздух и сбалансированное питание, богатое витаминами.

Также в РПН рассказали, что за прошлую неделю в Прикамье выявлено 636 случаев коронавирусной инфекции, 332 человека заболели в Перми.

При возникновении заболеваний необходимо обратиться к врачу и избегать самолечения.

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