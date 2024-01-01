Пермский ХК «Молот» проиграл столичной «Звезде» по буллитам Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В понедельник, 9 сентября, пермский ХК «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ принимал на своей площадке московскую «Звезду». В упорном матче по буллитам выиграли гости.

Основное время завершилось со счётом 4:4 (0:1, 2:2, 2:1), в дополнительное время соперники шайб не забросили. Голы у пермяков забили Максим Кицын, Арсений Ерохин, Роман Ивашов и Павел Щербаков.

Главный тренер «Молота» Юрий Панов так прокомментировал итоги игры: «Когда проигрываешь, всегда есть недовольство. Благодарен парням, которые хорошо сыграли, практически вытащили матч, повели в счёте. Но грубые индивидуальные ошибки не позволили сегодня победить. Претензий особых ни к кому нет. Но глупости, которые мы сегодня совершили... Ребята — молодцы, в меньшинстве здорово играли, «пластались», а расхлябанность какая-то, несобранность в определённых моментах — она и помешала нам».

Следующий матч «Молот» проведёт в Перми 11 сентября против ХК «Динамо СПб».

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