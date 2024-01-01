В Прикамье официально подвели итоги выборов Явка составила 31,54 % Поделиться Твитнуть

фото Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края официально подвела итоги выборов, которые состоялись в регионе с 6 по 8 сентября. Явка составила 133 949 избирателей (31,54%).

В крайизбиркоме пояснили, что это самый высокий результат для данного уровня выборов с 2014 года. Например, в 2022-м явка составила 21,16%, в 2023-м — 21,17 % (с учётом ДЭГ), а самый высокий показатель был зафиксирован 10 лет назад — тогда явка достигла 30,1%.

По мнению экспертов, которые участвовали в заседании Штаба по наблюдению за голосованием, такие результаты стали возможными благодаря активному информированию населения о выборах, формах и способах голосования, трёхдневному голосованию и применению ДЭГ. Порядка 18,5% избирателей выбрали голосование через интернет.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин считает, что избирательная кампания прошла спокойно. По его мнению, «выборы поставили сразу несколько положительных рекордов»: минимальный процент отказов в регистрации кандидатам, минимальное количество жалоб и обращений в дни голосования.

Активнее всего голосовали избиратели из Юсьвы (43,14%), Уинского округа (40,92%) и Октябрьского округа (40,73%). Меньше всего активность проявили жители на довыборах в Лысьвенском округе — 9,08%.

В крайизбиркоме утверждают, что за три дня голосования ни от избирателей, ни от наблюдателей не поступило ни одной жалобы, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

В то же время, из 12 поступивших жалоб (в 2019 году их было 58) подтвердились 3 — на незаконную агитацию в Добрянке и Соликамске, а также на подкуп избирателей одним из кандидатов на выборах в Верещагинском округе. По этом факту уже составили протокол об административном правонарушении. Остальные сообщения о возможных нарушениях ещё проверяются или не подтвердились.

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