На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Павел Тарасов Его посмертно наградили Орденом мужества Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

Как сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа, при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб уроженец д. Ковыляева Павел Тарасов.

Павел родился 15 июля 1984 года. Окончил 11 классов Верх-Иньвенской средней общеобразовательной школы, в 2002 году получил специальность автослесаря в ПУ-3 Кудымкара.

С 2002 по 2004 год молодой человек проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. В последнее время жил в Кудымкаре и работал водителем лесовоза. В январе 2024 года мужчина решил заключить контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, где погиб 27 мая.

«Павел Николаевич был заботливым мужем, любящим отцом. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — сообщили в администрации.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, военнослужащего наградили Орденом мужества (посмертно).

Прощание состоится 10 сентября в Кудымкаре по ул. Самолётной, 1, с 10:00. Прощальный митинг пройдёт в Верх-Иньвенском сельском культурно-досуговом центре в 12:00.

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