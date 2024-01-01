Бухгалтер в Прикамье похитила почти полмиллиона рублей у школы В течение двух лет она начисляла себе завышенную зарплату Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бухгалтер Большесосновской школы в Пермском крае в течение двух лет начисляла себе завышенную заработную плату. Как рассказали в краевом УФССП, сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.

«Жительница Большой Сосновы, работая бухгалтером в школе и отвечая за расчёт и начисление заработной платы сотрудникам, путём нехитрых манипуляций на протяжении двух лет начисляла себе завышенную зарплату. Реализуя свой преступный умысел, женщине удалось перечислить на свой личный счёт в банке почти полмиллиона рублей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения», назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также обязал возместить весь ущерб. Часть суммы в размере 150 тыс.руб. она вернула до вынесения приговора. Ещё 325 тыс. руб. с неё взыскали судебные приставы.

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