В октябре в Перми пройдёт всероссийский круизный форум Услуги по организации события оценили в 2,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 2 и 4 октября планируется провести всероссийский круизный форум. Для оказания услуг организации и проведения мероприятия краевой Центр развития туризма объявил запрос котировок в электронной форме.

Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млн руб. Заявки принимаются до 16 сентября, итоги подведут 19-го числа.

В перечень услуг по контракту вошли организация услуг по администрированию мероприятия и работы технических специалистов, привлечение и обучение 10-20 волонтёров для работы на форуме, координация транспортной логистики, а также осуществления внутреннего трансфера участников. Для этого нужно будет предоставить микроавтобус, рассчитанный не менее чем на 20 пассажиров, автобус — не менее 50 человек и легковой автомобиль не менее чем на три человека.

Кроме того, подрядчик должен будет организовать работу службы питания, зоны гардероба, персонала по уборке и дезинфекции помещений, изготовить раздаточные материалы и сувениры, приобрести проездные билеты для участников и экспертов, организовать их проживание, экскурсионное обслуживание, культурно-развлекательную программу, предоставить услуги видеооператора, фотографа и ведущего и обеспечить безопасность участников.

«Цель оказания услуг — развитие эффективной деловой коммуникационной площадки для обмена опытом и решения насущных задач в области водного туризма и транспорта. Презентация водного и туристического потенциала Пермского края, формирование положительного образа Пермского края как региона, успешно реализующего водный потенциал территории», — сообщается в техзадании.

Даты проведения мероприятия могут быть изменены по инициативе заказчика. Срок окончания оказания услуг — 31 октября 2024 года.

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