Ушёл из жизни профессор Пермского университета Павел Рахшмир Ему было 89 лет Поделиться Твитнуть

На 90-м году жизни скончался заслуженный профессор Пермского классического университета, доктор исторических наук Павел Рахшмир. Об этом сообщается на официальной странице вуза в соцсетях.

Как уточнили в ПГНИУ, он умер 7 сентября.

«Крупнейший российский исследователь консерватизма и фашизма, основоположник изучения политической науки в Перми. С 1987 по 2017 год возглавлял кафедру новой и новейшей истории стран Запада», — говорится на странице вуза ВКонтакте.

Свою научную карьеру Павел Рахшмир начал в 1960 году, когда пришёл в Пермский государственный университет на должность ассистента. В течение долгих лет, 1987 по 2017 год, он был заведующим кафедрой новой и новейшей истории стран Запада.

Сфера его научных интересов — новейшая история стран Запада, история политической мысли, философии политики. В 2017 году он получил звание «Заслуженный профессор Пермского университета».

Учёный был автором нескольких книг и более 150 научных публикаций.

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