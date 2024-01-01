В Перми театр «У Моста» ищет мужчину на образ диктатора из романа «1984» Требуется человек с «сильными и выразительными чертами лица» Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Театр «У Моста» объявил фотокастинг на роль Старшего Брата в связи с новой постановкой по роману «1984» Оруэлла. Для этого нужен мужчина 35-50 лет с «сильными и выразительными чертами лица», «обладающий мудрым и проницающим взглядом».

В театре уточнили, что кастинг пройдёт в два этапа. Первый — с 7 по 21 сентября. На этом этапе отберут фотографии наиболее подходящих кандидатов. На втором этапе выбранные кандидаты должны будут прислать видеовизитку, в которой нужно будет представиться и сказать одну фразу, которая может сделать его победителем.

«Победителя мы пригласим к нам в театр, где организуем для него портретную фотосессию. Фото будут использованы в спектакле «1984», олицетворяя символ власти. Кроме того, победитель получит пригласительные на 2 лица на премьеру «1984», — рассказали в учреждении.

Для участия нужно прислать своё фото анфас крупным планом на почту torgrim92@inbox.ru с пометкой «фотокастинг 1984».

В письме указать возраст, город проживания и ссылку на страницу ВКонтакте. При этом страница должна быть открыта на время проведения конкурса.

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