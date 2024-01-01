Синоптики обещают жителям Прикамья по-летнему тёплую неделю Столбики термометров будут подниматься до +25 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики обещают жителям Прикамья на предстоящей неделе по-летнему тёплую погоду. Под влиянием антициклона температура воздуха на территории региона будет подниматься до +25°, с небольшими дождями 11 и 12 сентября на западе и северо-западе края.

«В Пермском крае средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы — на юго-востоке на 3°, на севере и северо-западе на 7° и более. В Перми всю неделю дневной максимум ожидается в пределах от +20° до +24°, средняя температура воздуха — выше нормы на 5°», — рассказали эксперты ГИС-Центра ПГНИУ.

В понедельник и вторник ветер изменится с западного на юго-восточный. Днём в Пермском крае +20…+25°, в Перми +22…+24°. В ночь на 10 сентября температура воздуха составит +7…+12° по краю и около +10° в Перми.

В среду и четверг увеличится облачность. Днём 11 сентября, в основном, +19…+22°. Ночью 12 сентября в регионе +9…+14°, в краевом центре до +12°, днём в северной части Прикамья будет +16…+18°, в южной — до +22°. В Перми оба дня — около +20°.

С пятницы до воскресенья в регионе снова установится солнечная и тёплая погода. Днём воздух будет прогреваться до +19…+24°, в Перми — до +23°. Ветер будет слабым. При этом ночи будут становиться холоднее — на востоке края до +5°, на остальной территории +7…+10°.

Влияние антициклона может сохраниться и после 15 сентября. Он может войти в число самых долгоживущих в 21 веке, а сентябрь 2024 года — стать самым тёплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений на ЕТР.

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