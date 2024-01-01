Известные пермяки высказались о смерти Александра Маслякова Легендарный ведущий КВН ушёл в возрасте 82 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Ямура Гильмутдинова ВКонтакте

В связи с известием о смерти российского телеведущего, бессменного автора КВН Александра Маслякова известные пермяки высказались в соцсетях и рассказали, каким запомнили заслуженного деятеля искусств России.

«Он был и навсегда останется легендой для всех КВН-щиков и миллионов зрителей», — написала в соцсетях депутат Госдумы РФ от Пермского края Ирина Ивенских.

Шоумен, телеведущий и продюсер Гавр (Гавриил Гордеев) в своём телеграм-канале сделал репост о смерти легендарного ведущего КВН и написал: «Вечная Память Александру Васильевичу! Спасибо за путь, смысл и жизнь! Всем, кого Вы научили делать только весело, сегодня стало грустно».

Актриса Марина Федункив на своей странице в соцсети выразила благодарность Александру Маслякову за шанс.

«Прощайте, Легенда! Спасибо, что дали шанс многим из нас», — написала актриса.

В паблике «Команда КВН «Сборная Пермского края» в соцсетях также выразили соболезнования в связи с уходом Маслякова.

«Невероятный человек, спасибо Вам огромное! Без Вашей веры, доброты и искренности наш сезон 2021 года не был бы таким ярким и сильным. Со слезами на глазах, мы не только всей командой, но и нашими болельщиками, нашими семьями и нашими друзьями испытываем гордость быть Вашим наследием!» — говорится на странице ВКонтакте.

Отдельно об утрате высказался и руководитель ассоциации команд КВН Прикамья, лауреат Строгановской премии Ямур Гильмутдинов. На своей странице в соцсети он разместил своё фото с Александром Масляковым, написав: «Скорбим...».

Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Он боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.

Масляков вёл передачу КВН с 1964 года. Он был заслуженным деятелем искусств РФ, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем множества других наград. Кроме КВН, знаменитый телеведущий вёл и иные программы, был членом жюри различных шоу. Помимо этого, преподавал в Московском государственном институте культуры.

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