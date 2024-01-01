В Перми на Встречной насмерть сбили женщину Она перебегала дорогу в неустановленном месте Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Перми на ул.Встречная автомобиль «Шкода Рапид», за рулём которого был водитель 2003 г.р. сбил пешехода. ДТП произошло 8 сентября около 20:12. Пострадавшей оказалась женщина: она скончалась на месте аварии.

Как рассказали в Госавтоинспекции Прикамья, иномарка ехала в направлении шоссе Космонавтов, а в районе дома 101 по ул 2-я Мулянская водитель допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, женщина перебегала дорогу в неустановленном месте.

Сейчас по факту автоаварии полиция проводит проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

В связи с происшествием в Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными к пешеходам, особенно в тёмное время суток. Пешеходам же напоминают о необходимости также соблюдать правила дорожного движения: можно переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.