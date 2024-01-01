В Пермском крае ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории Житель Чусового организовал производство запрещённых веществ на квартире Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Чусовом силовики обнаружили в одном из жилых домов целую нарколабораторию. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники Управления ФСБ по Пермскому краю. Они и раскрыли преступную схему, сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

По данным ФСБ, местный житель организовал кустарное производство мефодрона прямо у себя дома.

Подозреваемого уже задержали. Правоохранители изъяли из незаконного оборота мефедрон в крупном размере, а также прекурсоры и реагенты. В следственном отделе МВД России «Чусовской» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производство, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Суд уже предъявил подозреваемому обвинение, его заключили под стражу.

Сейчас Управление ФСБ по Пермскому краю продолжает следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства незаконной деятельности организатора нарколаборатории.

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