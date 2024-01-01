К вечеру последнего дня голосования явка на выборах в Прикамье превысила 25% На избирательные участки пришли более 114 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 18:00 третьего дня голосования явка избирателей в Пермском крае без учёта ДЭГ составила 25,37%, или 114 583 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

На довыборах в Законодательное собрание Пермского края по округу № 12 и 20 на голосование пришли 23,31% избирателей.

В этом году активнее всего голосуют жители Юсьвинского муниципального округа — 39,89%, Уинского муниципального округа — 37,54% и Октябрьского городского округа — 36,56%.

Окончательные цифры по явке в избиркоме представят позже.

Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году с 6 по 8 сентября проходят также довыборы в краевой парламент по округам № 12 и 20, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам голосования будет замещён 371 депутатский мандат. Время работы избирательных участков — с 8:00 до 20:00.

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