К вечеру последнего дня голосования явка на выборах в Прикамье превысила 25%
На избирательные участки пришли более 114 тысяч человек
На 18:00 третьего дня голосования явка избирателей в Пермском крае без учёта ДЭГ составила 25,37%, или 114 583 человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
На довыборах в Законодательное собрание Пермского края по округу № 12 и 20 на голосование пришли 23,31% избирателей.
В этом году активнее всего голосуют жители Юсьвинского муниципального округа — 39,89%, Уинского муниципального округа — 37,54% и Октябрьского городского округа — 36,56%.
Окончательные цифры по явке в избиркоме представят позже.
Как ранее писал «Новый компаньон», в этом году с 6 по 8 сентября проходят также довыборы в краевой парламент по округам № 12 и 20, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам голосования будет замещён 371 депутатский мандат. Время работы избирательных участков — с 8:00 до 20:00.
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