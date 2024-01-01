На СВО погиб житель Прикамья Владимир Кузин С ним простятся 9 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Соликамского городского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб уроженец Соликамска Владимир Кузин. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Как и где он был убит, чиновники не уточнили. Также неизвестно, сколько ему было лет. Однако местные власти сообщили, что Владимир Кузин был награждён государственной наградой Орден Мужества.

Прощание с военнослужащим состоится 9 сентября в 10:00 в ДК завода «Урал». Затем запланировано отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Боровая). Похоронят участника СВО в посёлке Мишарино.

Администрация Соликамского городского округа выразила соболезнования семье и близким погибшего.

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