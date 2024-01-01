Во второй день голосования явка на выборах в Прикамье составила более 17% На избирательные участки пришли 80 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 7 сентября, второго дня голосования, явка избирателей по Пермскому краю без учёта ДЭГ составила 17,73%, или 80 036 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Явка на довыборах в заксобрание Пермского края по округам № 12 и 20 составила 16,17%.

В избиркоме отмечают, что наибольшая активность избирателей по-прежнему фиксируется на выборах депутатов думы Юсьвинского муниципального округа второго созыва – 31,34%, на выборах депутатов думы Уинского муниципального округа второго созыва – 26,66%, а на выборах депутатов думы Октябрьского городского округа второго созыва – 26,63%.

Сейчас все комиссии работают в штатном режиме, голосование завершится сегодня в 20:00.

Напомним, в этом году в регионе с 6 по 8 сентября проходят довыборы в краевой парламент по округам № 12 и 20, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления. По итогам голосования будет замещён 371 депутатский мандат.

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