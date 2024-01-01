Алёна Бронникова Пермский «Молот» начал с победы домашнюю серию матчей ВХЛ Матч с ХК «Юнисон-Москва» закончился счётом 4:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» встретился на своей площадке со столичным ХК «Юнисон-Москва». Домашняя серия началась с уверенной победы пермяков.

Счёт был открыт во время второго периода — двумя голами отличился Павел Щербаков. На третьей 20-минутке по одной шайбе забили Кирилл Казаков и Роман Ивашов. Единственная шайба влетела в ворота пермяков в конце игры. Итог поединка — 4:1 в пользу «Молота».

«Очень хороший соперник, мобильный, обученный. Тяжёлая игра была, особенно, первый период. Сегодня "Юнисон" на выезде одну из лучших игр провели. Хорошая команда, которая, думаю, многим нервы попортит», — отметил в послематчевом комментарии главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов.

Следующий матч пермяки проведут дома против столичной «Звезды». Игра состоится 9 сентября.

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