Алёна Бронникова «Амкар-Пермь» проиграл ФК «Рубин-2» из Казани Пермяки потеряли лидерство в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

В субботу в Казани прошёл матч 20 тура чемпионата Второй лиги Б в четвёртой группе. Местный «Рубин-2» сыграл с ФК «Амкар-Пермь». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Рубин» открыл счёт на 20-й минуте, следующий гол в ворота пермяков был забит в конце матча. Главный тренер «Амкара» Андрей Блажко остался недоволен настроем своих подопечных.

«Считаю, что проиграли заслуженно. Вторую игру мы выходим с таким настроем и отношением. Возможно, это психологическое — нужно играть на результат, держаться на первом месте. Ключевая игра следующая. Важно уметь играть под давлением. Уже вторую игру мы не справляемся с этим давлением, значит, будем готовиться дальше», — прокомментировал он после матча.

По итогам 20-го тура ФК «Амкар-Пермь» потерял лидерство в своей группе и опустился на второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка. На третьем — ФК «Сокол Казань" с 39 очками.

Следующую игру пермяки проведут на выезде с «Динамо Киров». Сейчас соперник занимает первое место в таблице, набрав за 20 игр 45 очков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.