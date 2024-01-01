Главный редактор пермской газеты «Пятница» попала в ДТП Предварительно, её автомобиль протаранил «Хаммер» завотделения нейрохирургии Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Главный редактор газеты «Пятница» Зарина Ситдикова попала в ДТП вечером 6 сентября. Авария произошла около 19:50 на 25 км автодороги Пермь—Ильинский.

Как рассказала пострадавшая, двигавшийся по трассе «Хаммер» частью корпуса выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался автомобиль журналистки, и протаранил его. Девушка уйти от столкновения не могла, поскольку справа от неё было бетонное ограждение. В результате происшествия она получила лёгкие травмы.

За рулём «Хаммера» в момент ДТП находился заведующий отделением нейрохирургии Пермской краевой клинической больницы Виталий Кривощёков.

Помимо Зарины Ситдиковой, пострадали ещё два человека. В ещё одной машине, попавшей в аварию, находились двое детей. В момент ДТП все были пристёгнуты, травм удалось избежать.

По данным краевого ГАИ, причиной происшествия стало нарушение Кривощёковым правил дорожного движения. При этом в действиях троих пострадавших признаков правонарушений не установлено. Все участники ДТП были трезвыми.

В данный момент ведётся поиск очевидцев происшествия, необходимы записи камер видеорегистраторов. Информацию просим сообщить по тел. 8-912-494-15-31.

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