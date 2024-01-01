Зарина Ситдикова На участке трассы Очёр—Осиновка в Прикамье впервые уложен асфальтобетон Ранее дорога была грунтовой Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае завершены работы по переводу в асфальтобетон участка грунтовой дороги Очёр—Осиновка, который проходит через деревни Пономари, Мыльники, Грязново и Лыва. Об этом сообщает региональный минтранс.

По информации ведомства, протяжённость обновлённого участка составляет 3028 м. Работы на объекте начались в сентябре 2023 года. За прошедший год подрядчик АО «Уралмостострой» провёл комплексный ремонт методом холодной регенерации с укладкой асфальтобетонного защитного слоя проезжей части. Дополнительно были приведены в порядок съезды, восстановлены водоотводные канавы, оборудованы новые остановки.

В краевом минтрансе отметили, что проект по переводу грунтовых дорог в асфальтобетон реализуется по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Глава региона считает, что крайне важно, чтобы жители небольших деревень могли комфортно и безопасно добираться до социальных объектов, ФАПов, школ, спортивных и культурных учреждений. На перевод грунтовых дорог в муниципалитетах края в асфальтобетон из регионального бюджета направлено более 1 млрд руб.

Минувшей весной асфальт впервые появился на участке дороги Усть-Кишерть—Суксун. Сейчас на этой трассе строится ещё один участок с асфальтобетонным покрытием. Их общая протяжённость составит более 10 км.

Помимо этого, работы ведутся в Оханском, Кишертском, Суксунском, Соликамском, Частинском, Бардымском и Еловском округах. Асфальт укладывают на участках дорог Частые—граница Удмуртской Республики, Барда—Ятыш—Кукуштан—Чайковский, Оханск—Большая Соснова, Чертёж—Тюлькино—Вильва. Их общая протяжённость превышает 26 км.

Заключены также контракты на ремонт участков дороги в с. Усть-Кишерть, в деревнях Седа, Дикое Озеро, Советной и Мазуевке. В 2025 году работы будут продолжены.

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