Полиция установила личности танцевавших на могилах в Перми девочек Поделиться Твитнуть

Личности девочек, танцевавших на могилах и оскорблявших умерших на кладбище в Перми, установлены полицией, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МВД региона. На родителей несовершеннолетних составлен протокол.

Днём 4 сентября в пермских интернет-сообществах и телеграм-каналах завирусились видео с двумя подростками, которые гуляют по одному из городских кладбищ. На кадрах девочки разглядывают имена на памятниках и громко над ними смеются, попутно оскорбляя умерших бранными словами. В том числе девочки снимают могилу знаменитого советского конструктора Юрия Калачникова. На другом, тоже набравшем просмотры, видео одна из девочек, закрывая лицо рукой, танцует на могилах под смешки подруги.

Пермяков возмутило поведение детей. В комментариях они заявили, что это неуважение к усопшим, и потребовали наказать подростков за глумление.

В ГУ МВД Пермского края рассказали, что после публикации видео была организована проверка, в ходе которой личности хулиганок установлены.

Полицейские составили протокол в отношении родителей несовершеннолетних по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».





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