Филиал «Азот» «Уралхима» совместно с Березниковским политехом запустили образовательный проект Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» запустил на базе Березниковского политехнического техникума проект «Учись с «Уралхимом». 15 студентов заключили с предприятием договоры о целевом обучении с первого курса на уникальных условиях «полного пансиона».

В рамках нового совместного проекта в техникум поступили выпускники 9-х классов из Березников, Соликамска, Александровска, Романово и Чердынского округа. Они обучаются по востребованным на производстве направлениям: аппаратчик, слесарь КИПиА, мастер слесарных работ, электромонтёр, сварщик.

На протяжении всего обучения студенты будут на полном обеспечении от филиала «Азот», включая повышенную стипендию с первого курса, оплаченное место в общежитии, брендированную одежду, ежедневную компенсацию за питание и гарантированное место для прохождения практики.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Студентам, заключившим договоры о целевом обучении, гарантировано трудоустройство в филиале «Азот». Предприятие заинтересовано в молодых профессионалах, поэтому мы активно сотрудничаем с Березниковским политехническим техникумом. Проект «Учись с «Уралхимом» уникален. Для учеников это возможность уже на первом курсе обеспечить себе надёжное будущее и построить успешную карьеру на предприятии.

Филиал «Азот» с 2011 года выступает социальным партнёром Березниковского политехнического техникума. Каждое полугодие предприятие выплачивает лучшим студентам дополнительные имиджевые стипендии, предоставляет места для прохождения практики и стажировки, заключает договоры о целевом обучении, предусматривающие выплату стипендии и гарантированное трудоустройство.

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