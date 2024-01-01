В Закамске на сутки отключат воду В микрорайоне будут менять задвижку на водоводе Поделиться Твитнуть

С 9:30 14 сентября до 9:30 сентября в пяти десятках домов в пермском микрорайоне Закамск для замены задвижки на водоводе диаметром 300 мм будет отключена вода. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Воды не будет по следующим адресам: ул. Сысольская 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а (детский сад), 10, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5а, 11, 11а, 11а (школа), 12, 12к1, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 19, 21; ул. Маршала Рыбалко, 97а, 97б, 99в, 105в, 109а, 111а, 115, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119; ул. Магистральная, 100, 100в, 102, 104, 104/1, ЦТП № 33 по ул. Сысольской, 8а; ЦТП № 12 по ул. Маршала Рыбалко, 117а.

Жителям микрорайона рекомендуется заранее запастись водой на время проведения работ.

В компании «Новогор» пояснили, что новая запорная арматура предоставит возможность переключения между водопроводами. Это позволит при плановом ремонте отключать лишь конкретные участки сети водоснабжения, а в случае аварии — оперативно локализовать утечку и отключать меньшее количество домов.

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